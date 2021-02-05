В США пикап Ford F-350 превратили в избушку на колесах

Obozrevatel Новости 12:35, 5.02.2021 Обновлено: 13:00, 5.02.2021

На Аляске из пикапа Ford F-350 создали дом на колесах. На автомобиль и обустройство помещения ушло 26 000 долларов.

В США крошечные домики, известные как tiny houses, становятся популярнее больших домов. Так американцы позволяют себе не быть привязанными к определенному месту жительства. Об этом сообщает сайт ТопЖыр (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Автомобиль и его обустройство стоили 26000 долларов
ТопЖыр

Философия таких мини-домиков в том, что они выглядят не как средства транспорта, а как дома. Это их отличает от жилых прицепов и кемперов. В этом случае мы видим очень маленькое жилье, которое разместили в грузовом отсеке пикапа Ford F-350.

Вид комнаты в доме на базе Ford F-350
ТопЖыр

Обустройство помещения заняло три месяца. В результате получилась "олдскульная" жилая надстройка с плитой, телевизором, холодильником, биотуалетом и диваном. Также дом имеет солнечные батареи.

Избушка рассчитана на двух человек, хоть в ней может спать и трое. Кроме жилого пространства имеет небольшую террасу для созерцания пейзажей.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, украинский мастер наладил сборку автомобилей XX века. Они стоят от 160 000 до 500 000 гривен.

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