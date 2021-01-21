В США опубликовали список самых популярных автомобилей

Американская компания iSeeCars опубликовала рейтинг самых популярных автомобилей в США по итогам продаж в 2020 году.

Аналитика, опубликованная порталом iSeeCars, стала результатом анализа продаж более 8 млн подержанных автомобилей не старше 5 лет, а также более 4,9 млн сделок по покупке новых машин.

Самым популярным автомобилем в США стал Ford F-150. "Ford F-150 является бестселлером в Америке более 40 лет, а популярность пикапов способствует высокому объему продаж", – комментирует исполнительный аналитик iSeeCars Карл Брауэр. Интересно, что из 50 американских штатов F-150 занял лидирующие позиции в 39 из них.

Ford F-150 является бестселлером в Америке более 40 лет media.ford.com

Второе и третье место также у пикапов – Chevrolet Silverado 1500 занял второе место, а Ram Pickup 1500 стал третьим. "Продажи пикапов продолжают оставались высокими и даже выросли во время пандемии, в то время, как все остальные сегменты снизились, поскольку потребители нуждались в них для работы", – отмечает Брауэр.

В категории кроссоверов покупатели отдают предпочтение Ford Escape media.ford.com

В ТОП-10 попали три компактных внедорожника, включая Ford Escape (в Европе он продается под именем Kuga), занявший четвертое место, Nissan Rogue (5) и Chevrolet Equinox (8). "Компактные внедорожники популярны среди покупателей благодаря своей универсальности и стоимости, – комментирует Брауэр. – Поскольку долгое время это был самый быстро растущий сегмент среди покупателей новых автомобилей, на рынке подержанных машин доступно множество разнообразных кроссоверов".

Honda Civic является лидером продаж среди легковых автомобилей hondanews.com

Завершают список четыре легковых модели, включая Honda Civic, занявшую шестое место, Toyota Camry (7), Nissan Altima (9) и Nissan Sentra (10). "Эти седаны популярны среди тех, кто впервые покупает автомобиль, которые ищут доступные модели, а также благодаря своим высоким рейтингам экономичности", – объясняет Брауэр.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в США выбрали "Автомобиль года", а в Украине подвели итоги продаж новых и подержанных авто.