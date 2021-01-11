В США обнаружили экспериментальный Volkswagen с расходом 3 л/100 км

В коллекции американского поклонника марки Volkswagen обнаружили редкий экспериментальный VW Öko-Polo, расход топлива которого составлял всего 3 л на 100 км.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Американский коллекционер Росс Каплз (Ross Cupples) много лет собирает автомобили немецкого бренда VW. Одной из жемчужин его коллекции является прототип Öko-Polo 1988 года выпуска.

Машину построили в рамках проекта по созданию автомобиля, расход топлива которого не должен был превышать 3 л на 100 км пробега. Опытный образец получил название Öko-Polo, что в переводе с немецкого означало Eco-Polo. Автомобиль оснастили компактным 2-цилиндровым дизельным двигателем объемом 858 см³ с непосредственным впрыском и турбонагнетателем G40. Для снижения шума и вибраций моторный отсек заполнили особой термостойкой пеной.

В ходе всесторонних испытаний в 1988 году было изготовлено по разным данным от 50 до 75 прототипов Öko-Polo. К сожалению, массовое производство модели оказалось нерентабельным, но она позволила инженерам Volkswagen накопить необходимый опыт, который нашел свое применений в других автомобилях бренда.

Каплз приобрел один из прототипов в прекрасном состоянии, но в автомобиле не было самого главного элемента – двигателя с турбонагнетателем, который, по соображениям секретности, инженеры VW демонтировали. Поэтому Россу пришлось установить на его место обычный 1-литровый двигатель Polo, чтобы автомобиль мог передвигаться. Прежний владелец машины приобрел ее на государственном аукционе. Каким образом автомобиль оказался в США до сих пор не известно. Но, в любом случае, это единственный известный экземпляр Öko-Polo в США.

Автомобили Volkswagen давно стали неотъемлемой частью жизни Росса. "Первой любовью" 10-летнего мальчугана стал желтый Beetle 1972 года, который приобрели его родители, семейным бизнесом которых была торговля подержанными автомобилями. Первым собственным автомобилем 16-летнего Росса стал седан Jetta GLI 1985 года. С тех пор он начал коллекционировать и реставрировать машины немецкого бренда.

На сегодняшний день в его собрании более 70 машин, большинство их которых имеют минимальный пробег и находятся в оригинальном состоянии. Например, среди множества автомобилей в коллекции Росса есть пять Volkswagens Golf Harlequins в различных цветовых комбинациях. Вся коллекция занимает два больших гаража.

"Я хочу собрать как минимум по одной модели Volkswagen каждого поколения, – комментирует Росс Каплз. – И наличие модели Öko-Polo является частью этой миссии. Мне нравится быть частью истории бренда Volkswagen".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, на аукционе будет продана самая большая в США частная коллекция спорткаров концерна General Motors, а компания Volkswagen презентовала новое поколение моторов TSI.