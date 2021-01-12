В США назвали победителей конкурса "Автомобиль 2021 года"

В США подвели итоги конкурса "Автомобиль 2021 года". Традиционно в нем выбирали победителей в трех основных номинациях.

Об этом сообщает пресс-служба организации. В нынешнем году в конкурсе NACTOY принимали участие 27 финалистов в трех категориях – "Легковой автомобиль", "Пикап" и "Кроссовер".

На финальном голосовании были выбраны по три претенденты на каждый из престижных титулов. За победу в категории "Легковые автомобили" боролись Genesis G80, Hyundai Elantra и Nissan Sentra. Все они получили свежий дизайн и большое количество улучшений по сравнению с моделями прошлых лет. Победу в этой категории одержал седан Hyundai Elantra.

Победу в категории "Легковой автомобиль" одержал седан Hyundai Elantra northamericancaroftheyear.org

В категории "Пикапы" ожесточенная борьба разгорелась между культовой моделью Ford F-150, достаточно молодым претендентом Jeep Gladiator Mojave и мощным Ram 1500 TRX. Среди них в новом поколении дебютировал только Ford, а остальные представляли собой версии уже показанных ранее моделей. Поэтому победа одного из самых любимых в Америке автомобилей была очевидна – Ford F-150 в пятый раз в истории конкурса получил престижный титул "Пикапа года".

Ford F-150 в пятый раз стал победителем в номинации "Пикап года" northamericancaroftheyear.org

Ну и наконец, в категории "Кроссоверы" все три модели были совершенно новыми – Ford Mustang Mach E, Genesis GV80 и Land Rover Defender. Здесь перед членами жюри был, пожалуй, самый сложный выбор, и они проголосовали "за электричество", отдав приз первому полностью электрическому кроссоверу – Ford Mustang Mach E.

"В этот очень сложный год было непросто выбрать из 27 участников конкурса наиболее достойных претендентов на победу. Особенно сложно было сделать выбор среди 15 внедорожников, каждый из которых превосходен почти во всех отношениях", – комментирует президент жюри NACTOY Гэри Витценбург.

Напомним, что победителем прошлогоднего конкурса NACTOY 2020 среди легковых автомобилей стал культовый американский спорткар Chevrolet Corvette восьмого поколения. "Лучшим кроссовером" был назван корейский Kia Telluride, а среди пикапов победу одержал Jeep Gladiator.

В 2020 году победителями в номинациях стали Chevrolet Corvette, Kia Telluride и Jeep Gladiator obozrevatel.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Европе определили семерку финалистов конкурса "Автомобиль года", а вот победитель конкурса Autobest уже известен.