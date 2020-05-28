В США до сих пор рекламируют Toyota 1993 года выпуска

Пользователь Instagram safegabe сфотографировал рекламный щит с изображением Toyota Supra 1993 года. Это произошло в США в городе Сан-Франциско на центральном шоссе номер 101.

Судьба этой рекламы интересна и необычна. Начнем с того, что в прошлом году появилось новое поколение Toyota Supra A90, которое продолжило историю одного из лучших японских спорткаров. Но почему пользователи, вместо новой модели, увидели рекламу автомобиля тридцатилетней давности?

Старая Тойота все еще изображена на рекламном щите Instagram safegabe

Конкретный рекламный щит принадлежит компании Clear Channel Outdoor, которая занимается размещением реклам и афиш. Значит, именно в этой компании можно узнать судьбу билборда, на котором до сих пор изображена старая Тойота.

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Журналисты The Drive связались с региональным президентом CCO Бобом Шмиттом, чтобы узнать подробности. Тот рассказал, что раньше изображение на рекламные щиты наносили художники ручной росписью. Но уже в начале 90-х годов прошлого столетия компания перешла на более современную технологию печати на виниловых листах.

Реклама Toyota Supra 1993 года оказалась последним изображением, которое нарисовали вручную. Впоследствии другие напечатанные рекламы просто клеили поверх изображения, которое решили сохранить и никак не закрашивать. Во многом это связано с тем, что рисунок Supra получился почти полностью черным, что оказалось идеальной основой для любой последующей рекламы, наклеенной сверху.

Старая Тойота все еще изображена на рекламном щите thedrive.com

Таким образом, каждый раз, когда неактуальное изображение снимают с рекламного щита, проезжающие по шоссе автомобилисты видят рекламу старой Toyota Supra, которой уже исполнилось 27 лет. Опять же, благодаря тому, что все эти годы рисунок был защищен виниловыми полотнами, изображение отлично сохранилось и до сих пор выглядит как новая реклама.

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Учитывая возраст этого рисунка, его отличное состояние, а также культовый статус прошлого поколения Тойота Супра, которая только недавно получила преемника спустя почти три десятилетия, этот рекламный щит может стать предметом современного искусства и обрести коллекционную ценность. Можно предположить, что в дальнейшем на каком-нибудь аукционе найдется энтузиаст, готовый заплатить за билборд крупную сумму денег. В любом случае, пока в Clear Channel Outdoor не планируют продавать этот удивительный рисунок с историей.

Прошлой генерации Toyota Supra исполнилось без малого 30 лет toyota.com

Новая Toyota Supra A90 дебютировала в 2019 году toyota.com

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о полностью разбитой Toyota, которую заметили на дороге во время движения.

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