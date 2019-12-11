Редкий экземпляр: в сети появилось фото уникального УАЗа

В интернете разместили архивную фотографию машины для заливки льда, созданной на базе УАЗ-451.

Как стало известно OBOZREVATEL, такие необычные ледозаливочные комбайны выпускались небольшим тиражом с 1960 по 1970 годы. Долгое время специальные машины работали на ледовых аренах в СССР. Автомобиль построен на шасси УАЗ-451, но отличается от своих собратьев по семейству уникальной конструкцией.

Ледозаливочный комбайн на шасси УАЗ 60-70-х годов facebook.com

В частности, на раму установили несколько секций – бак с водой, отделение для сбора ледяной крошки, а сзади автомобиля разместили нож для срезания льда. Над ним на специальной площадке было установлено кресло водителя и органы управления. Руль в передней и задней части машины соединили с помощью карданного шарнира и длинного вала. Кабину уменьшили до небольшого отсека, необходимого для доступа к двигателю.

Прошло уже не одно десятилетие с момента создания этого автомобиля, но базой для ледозаливочных комбайнов по-прежнему выступает старая добрая "Буханка".

Современный ледозаливочный комбайн МКМ-1904-03 на шасси УАЗ lzmkm.ru

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