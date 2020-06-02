В соцсетях обсуждают "неуловимую" для камер автофиксации машину

В Facebook-сообществе "Киев Автомобильный" появилось видео с участием Toyota Camry с "замаскированными" номерами. Многие пользователи, равно как и сам автор видео, задаются вопросом: как недавно установленные камеры автофиксации будут определять этот автомобиль?

В ролике видно, что у "Тойоты" действительно плохо читаются номера – владелец установил рамку, которая их хорошо затемняет. При этом одни юзеры уверены, что такая рамка действительно может "спасти" от фиксации превышения скорости, другие же заявляют, что данный девайс не имеет смысла.

Toyota Camry с затемнёнными номерами Скриншот видео

"Как камера видеофиксации такие рамки будет определять? Мне пришлось подъехать очень близко ,чтобы увидеть цифры", – отметил автор.

Кстати, как ранее писал OBOZREVATEL, в первый же день работы системы автофиксации нарушений ПДД в Киеве заметили кроссовер с заклеенными номерами.