В соцсети обсуждают видео с полицейскими на нерастаможенном авто

Пользователь Facebook Санжаров Виталий опубликовал видео, в котором неизвестный решил "выяснить отношения" с полицией. Автора ролика возмутило то, что правоохранители передвигались не не служебной машине, а на нерастаможенном авто.

"Наши полицейские ездят на машинах на иностранной регистрации, а другим говорят, что все должно быть согласно действующего законодательства [имея в виду, что эксплуатация нерастаможенных авто является незаконной – ред.], – высказался автор видео.

В комментариях к ролику пользователи Фейсбука неоднозначно оценили видео. Некоторые из них поддержали автора, другие же посчитали его претензии необоснованными:

"Автор - обиженный ра*уль. Где сказано, что работники полиции в собственных целях не могут пользоваться ТС на иностранной регистрации? Или из этого мультфильма где-то выплывает, что автомобиль ввезен с нарушением таможенного законодательства?, – отметил один из пользователей.

"А в чем проблема? Где видно, что он патрулирует? У человека есть машина, он добирается на ней на работу и с работы или по личным делам. Или это запрещено?", – заметил другой.

Видео с полицейскими на нерастаможенным авто. Скриншот публикации

В то же время не обошлось и без ироничных комментариев вроде: "Ч*рт забыл поставить проблесковые маячки на евробляху".

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