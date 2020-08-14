В сети обсуждают лайфхак по ремонту 'уставшего' авто на еврономерах

В соцсети Facebook появилась фото авто на еврономерах, которое вызвало обсуждение среди пользователей. Старый универсал Audi из Литвы привлек внимание своим печальным техническим состоянием.

Соответствующий снимок опубликовал пользователей Андрей Авазов в группе Бл*ховод дня.

Audi на еврономерах удивила "ремонтом" ляды. Скриншот публикации

Как видно, на фото, больше всего интерес вызвала крышка багажника – она зафиксирована не заводским замком, а резинкой. Очевидно, механизм ляды вышел из строя после ДТП – на это указывают характерные кузовные повреждения.

Автор фото задался риторическим вопросом: "А если резинка стрельнет?". На что пользователи разместили иронические ответы: "Отпадет бампер и задняя балка", "лонжероны оторвет)", "я уже не первую такую встречаю , "наверное, там замок стоит дороже машины" и т.д.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Киеве засняли автомобиль с необычной защитой от ударов при ДТП.