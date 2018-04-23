В Словении построили самый мощный грузовик в мире

Словенская компания ETF Mining построила самый большой в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 760 тонн.

Инженеры создали автомобиль по инновационной модульной схеме, сообщил "Автоцентр".

Компоновка нового грузовика напоминает конструктор Lego. С помощью погрузчика его можно укомплектовать мотор-колесами и дополнительными аккумуляторами.

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Водительскую кабину можно демонтировать и использовать машину как прицеп в составе гигантского автопоезда. Общее количество осей карьерного самосвала – от двух до восьми. Грузоподъемность от 180 до 760 метрических тонн. Длина машины при этом варьируется от 12,5 до 29 метров.

Все колеса в новом грузовике – ведущие и управляемые. Это делает машину супер-маневренной. Радиус разворота двуосной секции – 20,7 м, а восьмиосной – 40,9 м.

Для новинки от ETF Mining нужна дорога шириной 24 м, что на 3,6-7,2 м меньше, чем для существующей техники аналогичного класса.

Словенский грузовик пока существует в единственном пятиосном варианте. В ближайшее время он должен пройти ходовые испытания в условиях реального карьера.

Как сообщал "Обозреватель", в конце прошлого года Tesla представила свой первый грузовик.