В Швейцарии продают редчайший универсал BMW 7 Series

На одном из сайтов объявлений появился в продаже необычный экземпляр BMW 7 Series с кузовом универсал. Раритет оценили в 120 тысяч швейцарских франков (111 тысяч евро).

Как стало известно OBOZREVATEL, в Швейцарии продают очень редкую версию BMW 7 Series первого поколения (E23), созданную 80-е годы прошлого века немецкой компанией Euler GmbH. Судя по информации на сайте, автомобиль был изготовлен в марте 1983 года.

За основу для создания необычной версии взяли BMW 735i. Автомобиль оснащен 6-цилиндровым бензиновым двигателем объемом 3,4 литра и автоматической трансмиссией.

Универсал имеет элегантный профиль и гармоничные пропорции. Большая дверь багажника обеспечивает удобный доступ внутрь. Задние фонари были взяты от BMW 2002, так как "родные" были слишком широкими. По информации Autoweek, на других экземплярах, построенных Euler, использовались фонари от E23.

На двери багажника сделана широкая ниша под номерной знак, которая позволяет устанавливать номера как европейского, так и американского стандарта. Кроме того, она получила собственный "дворник", а на внутренней части размещены два динамика акустической системы.

Автомобиль получил стильный передний бампер Alpina, багажные рейлинги на крыше и дополнительные фонари на задних крыльях. Сколько всего было изготовлено таких универсалов, не известно.

Экземпляр, предлагаемый на продажу, ранее находился в США, затем перебрался в Германию, а теперь находится в Швейцарии. Несмотря на столь обширную географию, заявленный пробег – всего 11 тысяч км, да и суда по фотографиям, автомобиль находится в идеальном состоянии. Не удивительно, что и цена на раритет сопоставима со стоимостью нового BMW 7 Series.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL,