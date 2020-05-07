В Швейцарии обнаружился фанат автомобилей Lada

Несмотря на то, что в автомобили Lada официально продаются в Швейцарии, по понятным причинам они там пользуется крайне слабым спросом. Тем не менее, каким минимум один почитатель ВАЗов в этой стране нашёлся.

Причём передвигается он не на какой-нибудь обычной Ладе, а спортивной – заряженном седане Lada Vesta Sport. Фотографию Весты на швейцарских номерах, замеченной в альпийском регионе, опубликовал инстаграм-аккаунт Lada Vesta Club.

Lada Vesta Sport в Швейцарии instagram.com/lada_vesta_club

Однако не совсем понятно, как такая Лада смогла оказаться Швейцарии. Дело в том, что в самой стране продается исключительно стандартная версия российского седана (от 13 200 евро). Скорее всего, спортивную Весту пригнали из Германии (там она как раз продаётся), но неизвестно, как её смогли поставить на учёт, поскольку двигатель Vesta Sport – 1.8 на 145 сил – не соответствует нормам по выбросам.

Lada Vesta Sport в Швейцарии instagram.com/lada_vesta_club

К слову, в Германии за Lada Vesta просят минимум 12 490 евро. Для сравнения, её ближайший конкурент – Dacia Logan II – стоит в 1,5 раза меньше.

Lada Vesta Sport zr.ru

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