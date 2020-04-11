В Швейцарии обнаружили необычный Chevrolet

Сергей Иванов Новости 14:00, 11.04.2020

Если вам доведется побывать в Цюрихе, то вы сможете арендовать этот необычный Chevrolet El Corvettino C5 Pickup.

Нестандартную версию культового американского спорткара обнаружили в Швейцарии. Автомобиль принадлежит компании Neufeld's Special Cars Zurich, которая с 1972 года специализируется на продаже классических авто и аренде машин для киносъемок.

Chevrolet El Corvettino C5 Pickup
corvette.ch

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В частности, данный Corvette переделан в оригинальный камера-кар. Для съемок вместо багажника установили небольшую грузовую площадку, отделанную "нержавейкой". Салон отделяет специальная панель с небольшим окном. При желании, панель крыши можно снять.

Chevrolet El Corvettino C5 Pickup
corvette.ch

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"Донором" для необычного экземпляра послужил Chevrolet Corvette пятого поколения (1997-2004). Автомобиль оснащен базовым 5,7-литровым V8 и имеет двухцветную окраску в стиле Corvette первого поколения.

Chevrolet Corvette первого поколения в заводской двухцветной окраске
corvette.ch

Как писал ранее OBOZREVATEL, американские умельцы переделали пикап для работы на дровах.

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