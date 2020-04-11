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11 апреля • обновлено в 14:38
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В Швейцарии обнаружили необычный Chevrolet

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Если вам доведется побывать в Цюрихе, то вы сможете арендовать этот необычный Chevrolet El Corvettino C5 Pickup.

Нестандартную версию культового американского спорткара обнаружили в Швейцарии. Автомобиль принадлежит компании Neufeld's Special Cars Zurich, которая с 1972 года специализируется на продаже классических авто и аренде машин для киносъемок.

Chevrolet El Corvettino C5 Pickup

Chevrolet El Corvettino C5 Pickup

corvette.ch

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В частности, данный Corvette переделан в оригинальный камера-кар. Для съемок вместо багажника установили небольшую грузовую площадку, отделанную "нержавейкой". Салон отделяет специальная панель с небольшим окном. При желании, панель крыши можно снять.

Chevrolet El Corvettino C5 Pickup

Chevrolet El Corvettino C5 Pickup

corvette.ch

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"Донором" для необычного экземпляра послужил Chevrolet Corvette пятого поколения (1997-2004). Автомобиль оснащен базовым 5,7-литровым V8 и имеет двухцветную окраску в стиле Corvette первого поколения.

Chevrolet Corvette первого поколения в заводской двухцветной окраске

Chevrolet Corvette первого поколения в заводской двухцветной окраске

corvette.ch

Как писал ранее OBOZREVATEL, американские умельцы переделали пикап для работы на дровах.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
Швейцария Цюрих
Теги
авто новости суперкар Chevrolet
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