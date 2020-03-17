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17 марта • обновлено в 09:13
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В Шотландии обнаружили выброшенные Lada Niva и Samara

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На севере Великобритании обнаружили свалку с заброшенными Lada. Несмотря на то, что модели этой марки хорошо известны в наших краях, ранее они активно поставлялись и в Туманный Альбион.

Как выяснил OBOZREVATEL, покинутые Лады находятся на полузаброшенном автомобильном кладбище на окраине города Глазго, Шотландия. Как видно на фото, среди "выкинутых" машин есть несколько экземпляров Lada Niva и Lada Samara, при этом последняя представлена ещё и лимитированной версией Sedona с золотистым окрасом кузова.

Выброшенные Lada в Шотландии

Выброшенные Lada в Шотландии

UK Garage Finds, Facebook

Автомобили находятся в полуразобранном состоянии или, как минимум, без кое-каких комплектующих, кроме того, они уже покрылись коррозией. Судя по всему, машины не на ходу.

Выброшенные Lada в Шотландии

Выброшенные Lada в Шотландии

UK Garage Finds, Facebook

Автомобили Lada импортировались в Британию с 1974 по 1997 год, пик популярности на них в этой стране припал на вторую половину 80-х – тогда ежегодно продавалось по несколько десятков тысяч экземпляров.До сих пор у ВАЗов есть множество поклонников среди жителей Соединенном Королевства, однако в последнее время автомобили стали исчезать с британских дорог в силу изношенности. Именно этим и обусловлено появление таких свалок.

Выброшенные Lada в Шотландии

Выброшенные Lada в Шотландии

UK Garage Finds, Facebook

Выброшенные Lada в Шотландии

Выброшенные Lada в Шотландии

UK Garage Finds, Facebook

Выброшенные Lada в Шотландии

Выброшенные Lada в Шотландии

UK Garage Finds, Facebook

Выброшенные Lada в Шотландии

Выброшенные Lada в Шотландии

UK Garage Finds, Facebook

Выброшенные Lada в Шотландии

Выброшенные Lada в Шотландии

UK Garage Finds, Facebook

Кстати, как ранее OBOZREVATEL, в конце прошлого года в Украине обнаружили впечатляющую свалку с автомобилями ЗАЗ Славута. На ней находится несколько десятков машин, причем все они – желтого цвета.

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Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Автор
Виталий Сазонов
Тема
Новости автомира
Теги
ВАЗ Лада ретро Lada б/у автомобиль
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Кому нужен этот наш российский хлам?!
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Тюпель Автондил
Тюпель Автондил
Маринов Михаил, с каких пор эти машины стали украинскими.
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