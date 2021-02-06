Ретро-фото Токийского автосалона попали в сеть: как все было 20 лет назад

В сети выложили фото c Токийского автосалона 2001 года. На изображениях можно увидеть, насколько сильной и яркой была мода на тюнинг в начале XXI века. Дизайн некоторых автомобилей захватывает даже сейчас.

Как сообщает сайт Speedhunters, поскольку колеса Desmond Regamaster были перевыпущены, Panspeed RX-7 выглядит абсолютно современным. Классический стиль вне времени.

Panspeed RX-7 с колесами Desmond Regamaster Speedhunters

JUN презентовал ряд демонстрационных машин. Среди них Hyper Lemon Evo V и Super Lemon Prelude, который имел мощность 269 л.с.

Super Lemon Prelude с мощностью 269 л.с Speedhunters

Hyper Lemon Evo V от JUN Speedhunters

Легендарный JUN Supra в ранней форме, Subaru Impreza второго поколения и Nismo BNR34 GT-R.

Subaru Impreza второго поколения Speedhunters

JUN Supra Speedhunters

Nismo BNR34 GT-R Speedhunters

VIP-машины и тюнинг фургонов были уникальной "фишкой" Японии того времени. Вот, например, Toyota bB с наддувом.

Toyota bB с наддувом Speedhunters

Представители японской драг-сцены, которая тогда была очень популярной в стране. На выставке были представлены: HKS Drag GT-R, APEXi V-MAX GT-R и Blitz / Scorch Racing RX-7.

HKS Drag GT-R Speedhunters

Blitz / Scorch Racing RX-7 Speedhunters

APEXi V-MAX GT-R Speedhunters

Trust/GReddy продемонстрировали свои последние обновления SXE10 Toyota Altezza, BNR34 Skyline GT-R и EK Honda Civic.

BNR34 Skyline GT-R Speedhunters

SXE10 Toyota Altezza Speedhunters

EK Honda Civic Speedhunters

Ярко-розовые машины от Yashio Factory, которые были популярны благодаря своему фирменной цветовой обработке. На TAS 2001 они демонстрировали набор Silvias. На картинке модель S13.

S13 от Yashio Factory Speedhunters

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в марте 2021 из-за пандемии коронавируса не будут проводить Женевский автосалон.