Ретро-фото Токийского автосалона попали в сеть: как все было 20 лет назад

Obozrevatel Новости 08:00, 6.02.2021

В сети выложили фото c Токийского автосалона 2001 года. На изображениях можно увидеть, насколько сильной и яркой была мода на тюнинг в начале XXI века. Дизайн некоторых автомобилей захватывает даже сейчас.

Как сообщает сайт Speedhunters, поскольку колеса Desmond Regamaster были перевыпущены, Panspeed RX-7 выглядит абсолютно современным. Классический стиль вне времени.

Panspeed RX-7 с колесами Desmond Regamaster
Speedhunters

JUN презентовал ряд демонстрационных машин. Среди них Hyper Lemon Evo V и Super Lemon Prelude, который имел мощность 269 л.с.

Super Lemon Prelude с мощностью 269 л.с
Speedhunters
Hyper Lemon Evo V от JUN
Speedhunters

Легендарный JUN Supra в ранней форме, Subaru Impreza второго поколения и Nismo BNR34 GT-R.

Subaru Impreza второго поколения
Speedhunters
JUN Supra
Speedhunters
Nismo BNR34 GT-R
Speedhunters

VIP-машины и тюнинг фургонов были уникальной "фишкой" Японии того времени. Вот, например, Toyota bB с наддувом.

Toyota bB с наддувом
Speedhunters

Представители японской драг-сцены, которая тогда была очень популярной в стране. На выставке были представлены: HKS Drag GT-R, APEXi V-MAX GT-R и Blitz / Scorch Racing RX-7.

HKS Drag GT-R
Speedhunters
Blitz / Scorch Racing RX-7
Speedhunters
APEXi V-MAX GT-R
Speedhunters

Trust/GReddy продемонстрировали свои последние обновления SXE10 Toyota Altezza, BNR34 Skyline GT-R и EK Honda Civic.

BNR34 Skyline GT-R
Speedhunters
SXE10 Toyota Altezza
Speedhunters
EK Honda Civic
Speedhunters

Ярко-розовые машины от Yashio Factory, которые были популярны благодаря своему фирменной цветовой обработке. На TAS 2001 они демонстрировали набор Silvias. На картинке модель S13.

S13 от Yashio Factory
Speedhunters

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в марте 2021 из-за пандемии коронавируса не будут проводить Женевский автосалон.

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