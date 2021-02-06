Ретро-фото Токийского автосалона попали в сеть: как все было 20 лет назад

Obozrevatel
Obozrevatel
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Токийский автосалон

В сети выложили фото c Токийского автосалона 2001 года. На изображениях можно увидеть, насколько сильной и яркой была мода на тюнинг в начале XXI века. Дизайн некоторых автомобилей захватывает даже сейчас.

Как сообщает сайт Speedhunters, поскольку колеса Desmond Regamaster были перевыпущены, Panspeed RX-7 выглядит абсолютно современным. Классический стиль вне времени.

Panspeed RX-7 с колесами Desmond Regamaster

JUN презентовал ряд демонстрационных машин. Среди них Hyper Lemon Evo V и Super Lemon Prelude, который имел мощность 269 л.с.

Super Lemon Prelude с мощностью 269 л.с
Hyper Lemon Evo V от JUN

Легендарный JUN Supra в ранней форме, Subaru Impreza второго поколения и Nismo BNR34 GT-R.

Subaru Impreza второго поколения
JUN Supra
Nismo BNR34 GT-R

VIP-машины и тюнинг фургонов были уникальной "фишкой" Японии того времени. Вот, например, Toyota bB с наддувом.

Toyota bB с наддувом

Представители японской драг-сцены, которая тогда была очень популярной в стране. На выставке были представлены: HKS Drag GT-R, APEXi V-MAX GT-R и Blitz / Scorch Racing RX-7.

HKS Drag GT-R
Blitz / Scorch Racing RX-7
APEXi V-MAX GT-R

Trust/GReddy продемонстрировали свои последние обновления SXE10 Toyota Altezza, BNR34 Skyline GT-R и EK Honda Civic.

BNR34 Skyline GT-R
SXE10 Toyota Altezza
EK Honda Civic

Ярко-розовые машины от Yashio Factory, которые были популярны благодаря своему фирменной цветовой обработке. На TAS 2001 они демонстрировали набор Silvias. На картинке модель S13.

S13 от Yashio Factory

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в марте 2021 из-за пандемии коронавируса не будут проводить Женевский автосалон.

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