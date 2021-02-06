Ретро-фото Токийского автосалона попали в сеть: как все было 20 лет назад

В сети выложили фото c Токийского автосалона 2001 года. На изображениях можно увидеть, насколько сильной и яркой была мода на тюнинг в начале XXI века. Дизайн некоторых автомобилей захватывает даже сейчас.

Как сообщает сайт Speedhunters, поскольку колеса Desmond Regamaster были перевыпущены, Panspeed RX-7 выглядит абсолютно современным. Классический стиль вне времени.

JUN презентовал ряд демонстрационных машин. Среди них Hyper Lemon Evo V и Super Lemon Prelude, который имел мощность 269 л.с.

Легендарный JUN Supra в ранней форме, Subaru Impreza второго поколения и Nismo BNR34 GT-R.

VIP-машины и тюнинг фургонов были уникальной "фишкой" Японии того времени. Вот, например, Toyota bB с наддувом.

Представители японской драг-сцены, которая тогда была очень популярной в стране. На выставке были представлены: HKS Drag GT-R, APEXi V-MAX GT-R и Blitz / Scorch Racing RX-7.

Trust/GReddy продемонстрировали свои последние обновления SXE10 Toyota Altezza, BNR34 Skyline GT-R и EK Honda Civic.

Ярко-розовые машины от Yashio Factory, которые были популярны благодаря своему фирменной цветовой обработке. На TAS 2001 они демонстрировали набор Silvias. На картинке модель S13.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в марте 2021 из-за пандемии коронавируса не будут проводить Женевский автосалон.