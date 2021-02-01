В сети создали изображение с возможным видом нового Volkswagen Passat B9

Сайт Autobild создал изображение с возможным видом нового Volkswagen Passat B9, который должен заменить текущую модель и выйти в 2023 году.

По мнению художников и журналистов, с изменением поколений Passat получит черты в духе нового Golf 8 и электромобиля ID.3, но сохранит свой фирменный вид. Автомобиль может иметь узкую головную оптику сложной формы, "тонкую" радиаторную решетку и прямоугольные задние фонари, которые растянутся на всю ширину ляды. Об этом сообщает сайт Autoportal.

Известно, что в основе будущего VW Passat B9 будет модульная платформа MQB и авто будет выпускаться только универсалом (его длина составит около 4,85 м). От седана Volkswagen решил отказаться, чтобы продвигать на рынке корпоративного собрата, лифтбек Skoda Superb.

Ожидается, что в моторную гамму Passat B9 войдет:

пара дизельных двигателей 2.0 TDI (мощностью около 150 и 200 сил),

несколько бензиновых моторов TSI (примерно на 150 и 220 л.с.),

гибридная силовая установка в двух версия производительности – отдачей около 200 и 250 сил.

Кстати, у нового поколения гибридов Passat дальность прохода на чистом электричестве возрастет с 70 до 100 км.

Считается, что B9 будет дороже модели B8. Сейчас купить Passat универсал в Германии стоит чуть больше 32 000 евро. Его преемник обойдется уже минимум в 35 000 евро.

Автомобиль будет иметь прямоугольные задние фонари, которые растянутся на всю ширину крышки Autobild

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Volkswagen приоткрыл завесу своего будущего флагманского электромобиля под названием Trinity, который начнут производить с 2026 года. Проект будущей модели описывают как "концепцию высокоэффективного автомобиля с культовым дизайном" и говорят, что она должна стать чем-то совершенно новым для компании.