В сети создали изображение с возможным видом нового Volkswagen Passat B9

Сайт Autobild создал изображение с возможным видом нового Volkswagen Passat B9, который должен заменить текущую модель и выйти в 2023 году.

По мнению художников и журналистов, с изменением поколений Passat получит черты в духе нового Golf 8 и электромобиля ID.3, но сохранит свой фирменный вид. Автомобиль может иметь узкую головную оптику сложной формы, "тонкую" радиаторную решетку и прямоугольные задние фонари, которые растянутся на всю ширину ляды. Об этом сообщает сайт Autoportal.

Известно, что в основе будущего VW Passat B9 будет модульная платформа MQB и авто будет выпускаться только универсалом (его длина составит около 4,85 м). От седана Volkswagen решил отказаться, чтобы продвигать на рынке корпоративного собрата, лифтбек Skoda Superb.

Ожидается, что в моторную гамму Passat B9 войдет:

пара дизельных двигателей 2.0 TDI (мощностью около 150 и 200 сил),

несколько бензиновых моторов TSI (примерно на 150 и 220 л.с.),

гибридная силовая установка в двух версия производительности – отдачей около 200 и 250 сил.

Кстати, у нового поколения гибридов Passat дальность прохода на чистом электричестве возрастет с 70 до 100 км.

Считается, что B9 будет дороже модели B8. Сейчас купить Passat универсал в Германии стоит чуть больше 32 000 евро. Его преемник обойдется уже минимум в 35 000 евро.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Volkswagen приоткрыл завесу своего будущего флагманского электромобиля под названием Trinity, который начнут производить с 2026 года. Проект будущей модели описывают как "концепцию высокоэффективного автомобиля с культовым дизайном" и говорят, что она должна стать чем-то совершенно новым для компании.