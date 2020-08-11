В Сети рассказали о несуществующем украинском Mercedes — ЗАЗ Гетман
На сервисе YouTube автомобильный обозреватель Виктор Степанов выпустил ролик, в котором рассказал о некоем конкуренте Mercedes S-Class, который готовит Запорожский автозавод – ЗАЗ Гетман. Видео привлекает внимание тем, что оно посвящено несуществующей машине.
Впрочем, несмотря на фейковую информацию, ролик оказался популярным – всего за три дня от момента публикации его посмотрели свыше 50 тыс. пользователей.
В видео Виктор Степанов ссылается на "своего инсайдера", который и рассказал ему о предстоящем ЗАЗ Гетман. Заявляется, что новый ЗАЗ будет премиальной моделью, которая будет соперничать с Mercedes-Benz S-Class нового поколения и российским лимузином Aurus Senat. При этом автомобиль будет выпускаться в стандартной и удлиненной версиях, а в будущем ожидается появление еще и лимузина, а также бронированного варианта.
Степанов говорит, что выход новой модели поможет выбраться ЗАЗу из трудностей, которые он переживает последние годы. Проект ЗАЗ Гетман будет финансироваться государством, общие инвестиции в него составят 2,6 млрд грн. На новые зазовские автомобили, в первую очередь, будут пересаживаться чиновники.
Одновременно с этим утверждается, что часть компонентов для будущего ЗАЗ Гетман уже готовы – их якобы поставит китайский партнер, производитель премиальных авто Hongqi. Именно одна из моделей этой марки – представительский седан Hongqi H9 – и отображена в видео, только в данном случае его "замаскировали" под ЗАЗ, заменив оригинальные значки на логотипы Запорожского автозавод (с помощью фотошопа).
Как бы то ни было, но это еще не все фейки – автор видео даже "сложил" цену на машину. По его словам, ЗАЗ Гетман будет стоить от 1 млн 313 тыс. грн, за эти деньги "будут предложены" стандартные версии с мотором V6. А вот топовые варианты – бронированные с V12 – оценят в районе 20 млн грн. Также сообщается, что производство ЗАЗ Гетман начнется в 2022-2024 годах.
Разумеется, никакого подтверждения этой информации нет, поэтому ее не стоит принимать за чистую монету.
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