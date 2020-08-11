В Сети рассказали о несуществующем украинском Mercedes — ЗАЗ Гетман

На сервисе YouTube автомобильный обозреватель Виктор Степанов выпустил ролик, в котором рассказал о некоем конкуренте Mercedes S-Class, который готовит Запорожский автозавод – ЗАЗ Гетман. Видео привлекает внимание тем, что оно посвящено несуществующей машине.

Впрочем, несмотря на фейковую информацию, ролик оказался популярным – всего за три дня от момента публикации его посмотрели свыше 50 тыс. пользователей.

Несуществующий ЗАЗ Гетман. Скриншот видео

В видео Виктор Степанов ссылается на "своего инсайдера", который и рассказал ему о предстоящем ЗАЗ Гетман. Заявляется, что новый ЗАЗ будет премиальной моделью, которая будет соперничать с Mercedes-Benz S-Class нового поколения и российским лимузином Aurus Senat. При этом автомобиль будет выпускаться в стандартной и удлиненной версиях, а в будущем ожидается появление еще и лимузина, а также бронированного варианта.

Несуществующий ЗАЗ Гетман. Скриншот видео

Степанов говорит, что выход новой модели поможет выбраться ЗАЗу из трудностей, которые он переживает последние годы. Проект ЗАЗ Гетман будет финансироваться государством, общие инвестиции в него составят 2,6 млрд грн. На новые зазовские автомобили, в первую очередь, будут пересаживаться чиновники.

Несуществующий ЗАЗ Гетман. Скриншот видео

Одновременно с этим утверждается, что часть компонентов для будущего ЗАЗ Гетман уже готовы – их якобы поставит китайский партнер, производитель премиальных авто Hongqi. Именно одна из моделей этой марки – представительский седан Hongqi H9 – и отображена в видео, только в данном случае его "замаскировали" под ЗАЗ, заменив оригинальные значки на логотипы Запорожского автозавод (с помощью фотошопа).

Как бы то ни было, но это еще не все фейки – автор видео даже "сложил" цену на машину. По его словам, ЗАЗ Гетман будет стоить от 1 млн 313 тыс. грн, за эти деньги "будут предложены" стандартные версии с мотором V6. А вот топовые варианты – бронированные с V12 – оценят в районе 20 млн грн. Также сообщается, что производство ЗАЗ Гетман начнется в 2022-2024 годах.

Разумеется, никакого подтверждения этой информации нет, поэтому ее не стоит принимать за чистую монету.

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