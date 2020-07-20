В сети продают самую дорогую Subaru: ей 22 года

Subaru Impreza 22B STi – очень редкий спортивный автомобиль. За конкретный экземпляр 1998-го (возрастом 22 года) просят £295 000 или $370 000. Дорого, но все не так просто.

За редкую Subaru просят огромные деньги. Фото: appreciating-classics.com

Автомобиль в свое время создавали для омологации в ралли похожего гоночного автомобиля. Для этого нужно было подготовить серийную модификацию автомобиля. Модель назвали Subaru Impreza 22B STi, которую создали в количестве всего 426 шт.

Теперь за этими автомобилями гоняются коллекционеры. Машину официально продавали в трех странах: Японии, Великобритании и Австралии.

Все Subaru Impreza 22B STi выполнены в праворульном варианте. Фото: appreciating-classics.com

Таким образом, хоть этот автомобиль и известен во многих странах, все машины были праворульными. Интересно также, что редкая модель Субару обрела популярность даже несмотря на то, что тираж составил всего 426 шт. Уникальность конкретного экземпляра подчеркивает пробег – 436 км. Почти совпадение!

Subaru Impreza 22B STi – очень редкое авто, за которым гоняются коллекционеры. Фото: appreciating-classics.com

Выглядит идеально. Автомобиль находится буквально в коллекционном состоянии. Под капотом установлен 2,2-литровый 4-цилиндровый турбомотор мощностью 280 л.с. и 363 Нм, который работает в паре с 5-ступенчатой механической КПП в составе полноприводной трансмиссии.

Под капотом установлен небольшой, но очень мощный двигатель. Фото: appreciating-classics.com

Напомним, OBOZREVATEL ранее сообщал о продаже новейшего электромобиля в Украине, который на самом деле невозможно купить.