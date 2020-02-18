В сети продают Porsche Cayenne по цене б/у ЗАЗ Ланос. Фото

Кроссовер Porsche Cayenne за свою 18-летнюю историю обрел множество поклонников. Но его наиболее интересная модификация осталась незамеченной. Теперь такой автомобиль появился на рынке.

Как стало известно OBOZREVATEL, кроссовер Порше Кайен выставили на интернет-аукционе Bring a Trailer. Автомобиль с пробегом немного более 160 000 км называется Porsche Cayenne Transsyberia. Как нетрудно догадаться, это спецверсия.

Уникальный Porsche Cayenne Transsyberia ищет нового владельца bringatrailer.com

Рестайлинговый кроссовер первого поколения (2010 года выпуска) в рамках этой модификации подготовили ограниченным тиражом. Всего было создано 600 экземпляров.

Под капотом прописался 405-сильный V8, однако главную ценность в конкретной ситуации составляет внешность. Черный кузов украшен большим количеством оранжевых акцентов. Наружные зеркала, детали бампера и яркие наклейки – все эти элементы выглядят необычно и специально обращают на себя внимание.

Благодаря яркому оформлению Porsche Cayenne Transsyberia легко отличить от других Кайенов bringatrailer.com

$6000 за б/у Porsche Cayenne – не так уж и много bringatrailer.com

В интерьере оранжевая тема продолжается: в яркий цвет выкрашены декоративные панели, подложки приборов и прочие мелкие акценты. Даже ремни безопасности оранжевые. Просят за такой Porsche Cayenne Transsyberia всего 6000 долларов. К моменту окончания торгов цена может увеличиться, но все будет зависеть от количества желающих приобрести такой б/у Порше Кайен. От себя добавим, что на украинском рынке за такую сумму можно найти подержанный ЗАЗ Ланос... Ну, вы поняли.

Интерьер Porsche Cayenne Transsyberia сохранился отлично bringatrailer.com

Подготовили уникальный кроссовер для того, чтобы отметить успехи Porsche в малоизвестном одноименном ралли. Но ценность автомобиля состоит именно в особом дизайне и небольшом количестве произведенных экземпляров. Благодаря этому модель имеет шансы стать коллекционной. В дальнейшем такие авто могут существенно прибавить в цене.

От стандартного Porsche Cayenne особая версия Transsyberia отличалась ярким оформлением porsche.com

Porsche Cayenne Transsyberia предлагали также с акцентами светло-серого цвета porsche.com

Как сообщал OBOZREVATEL, старую модель Porsche, которую задумывали как убийцу знаменитого 911, выставили на продажу за нескромную сумму. Состояние авто – отличное.

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