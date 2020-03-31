В сети появились новые фото редкого РАФа, считавшегося утраченным

Как мы рассказывали ранее, в Чили случайно обнаружили раннюю версию РАФ-977В.

РАФ-977В flickr.com/photos/riveranotario/

Архивное фото РАФ-977В (1960-61 г.в.) autowp.ru

Эта модель считалась утраченной. Местный блогер RiveroNotario посетил место стоянки уникальной находки и выложил в сети Flickr новые более качественные фотографии раритета.

РАФ-977В flickr.com/photos/riveranotario/

Как этот советский микроавтобус оказался в Сантьяго? По словам владельца, он принадлежал швейцарскому священнику, который привез его в Чили.

РАФ-977В flickr.com/photos/riveranotario/

РАФ-977В flickr.com/photos/riveranotario/

РАФ-977В flickr.com/photos/riveranotario/

РАФ-977В flickr.com/photos/riveranotario/

Машина нуждается в серьезной реставрации. Вместо родного мотора на машине установлен двигатель Chrysler, а приборная панель перекочевала с одной из моделей Chevrolet.

РАФ-977В flickr.com/photos/riveranotario/

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, умелец из Белгорода сделал из "Москвича" хот-род в американском стиле.

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