В сети появились новые фото редкого РАФа, считавшегося утраченным

Как мы рассказывали ранее, в Чили случайно обнаружили раннюю версию РАФ-977В.
РАФ-977В
flickr.com/photos/riveranotario/
Архивное фото РАФ-977В (1960-61 г.в.)
autowp.ru
Эта модель считалась утраченной. Местный блогер RiveroNotario посетил место стоянки уникальной находки и выложил в сети Flickr новые более качественные фотографии раритета.
РАФ-977В
flickr.com/photos/riveranotario/
Как этот советский микроавтобус оказался в Сантьяго? По словам владельца, он принадлежал швейцарскому священнику, который привез его в Чили.
РАФ-977В
flickr.com/photos/riveranotario/
РАФ-977В
flickr.com/photos/riveranotario/
РАФ-977В
flickr.com/photos/riveranotario/
РАФ-977В
flickr.com/photos/riveranotario/
Машина нуждается в серьезной реставрации. Вместо родного мотора на машине установлен двигатель Chrysler, а приборная панель перекочевала с одной из моделей Chevrolet.
РАФ-977В
flickr.com/photos/riveranotario/
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, умелец из Белгорода сделал из "Москвича" хот-род в американском стиле.
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