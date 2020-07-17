В сети показали впечатляющее кладбище автобусов на заводе ЛАЗ

Виталий Сазонов Новости 19:00, 17.07.2020

В соцсети Facebook опубликовали фото заброшенных автобусов ЛАЗ, которые стоят покинутыми на территории Львовского автобусного завода..

Соответствующие снимки появились страничке Украинская Мастерская Ретро-Бус.

Заброшенные ЛАЗы.
Фото: facebook.com/ukrretobus

Как видно на фото, автобусы находятся в одном из цехов предприятия. Очевидно, что машины заброшены –на это как минимум указывает толстый шар пыли. Снимки свежие – они дотированы 2020 годом.

Заброшенные ЛАЗы.
Фото: facebook.com/ukrretobus

Среди представленных моделей – с десяток низкопольных автобусов-гармошек и несколько междугородних автобусов производства ЛАЗ. Все автобусы в той или иной степени не были достроены.

Напомним, Львовский автобусный завод был основан в 1945 году. За время своего существования это было одно из самых крупных предприятий по производству транспорта в СССР и независимой Украине. В 2014 году завод закрыли, и сейчас на его территории ведутся работы по сносу корпусов. . Территорию планируется застроить IT-технопарком и жилыми комплексами.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Киеве обнаружили кладбище маршруток "Богдан".

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