В сети показали уникальный гибрид Toyota Camry и Волги

Владелец этого ГАЗ-31105 Волга скрестил свой автомобиль с Toyota, чтобы получить уникальное транспортное средство. При этом седан стал универсалом с японскими деталями.

Седан ГАЗ-31105 превратили в универсал. Фото: topgir.com.ua

У ГАЗ-31105 есть модификация в кузове универсал, но владелец почему-то решил сделать все по-своему и превратил в практичную машину свой седан Волга. Заднюю часть вместе со стеклами и дверцей багажника позаимствовали у Toyota Camry Gracia.

Интересно, что некоторые элементы салона также переехали из праворульного японского универсала. Стандартный двигатель ГАЗ-31105 и КПП подверглись замене на агрегаты Toyota. Фактически, от оригинальной Волги здесь сохранилась платформа и часть кузова с некоторыми деталями интерьера.

Toyota Camry и Волгу соединили в одном авто. Фото: topgir.com.ua

Салон ГАЗ-31105 получил некоторые элементы от Toyota Camry. Фото: topgir.com.ua

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