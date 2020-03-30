В сети показали Toyota Land Cruiser с деревянным кузовом. Видео

Toyota Land Cruiser 200 производят с 2007 года. В скором времени модель получит преемника, но только теперь японский внедорожник получил деревянную версию.

Из этого материала выполнен кузов, который умелец из Вьетнама выточил из дерева. Скажем сразу, что работа проделана просто потрясающая! Даже удивительно, что все началось с обыкновенных досок.

Все началось с подготовки крупных элементов скриншот видео

Как нетрудно догадаться, из этого натурального материала выполнен не только кузов, но и покрышки, колесные диски и даже стекла. Отлично! При этом двери, капот и крышка багажника открываются, а передние колеса (независимо друг от друга) можно поворачивать.

Для особого Toyota LC200 понадобилось много деревянных деталей скриншот видео

Стоит отметить высокий уровень детализации скриншот видео

На видео ниже запечатлен подробный и очень умиротворяющий процесс создания деревянного шедевра. Если вы не знаете, чем себя занять на карантине и при этом не уверены в своих творческих способностях, можете посмотреть, как это делают другие.

В результате деревянный Ленд Крузер выглядит отлично скриншот видео

Только посмотрите, как похож! toyota.com

К тому же, этот талантливый мастер создал и Lexus LX570 – родного брата Тойота Ленд Крузер 200 – который получился еще лучше.

На канале Woodworking Art в YouTube есть и другие невероятные видео об изготовлении автомобилей, которые вы можете видеть ниже. Главная изюминка этих моделей, которая их несомненно объединяет, – красивая текстура дерева, которой так недостает настоящим автомобилям. Правда, внедорожник Лексус умелец все же покрасил, благодаря чему деревянная машина стала еще больше походить на реальное авто.

Напомним, OBOZREVATEL уже рассказывал о старом Toyota Land Cruiser FJ40, который выставили на продажу в хорошем состоянии.

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