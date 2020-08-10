В сети показали самый странный автомобиль из СССР

Основой этого очень странного автомобиля послужила ГАЗ-24 Волга, от которой необычному хэтчбеку досталась платформа, двигатель и КПП. Дата появления – 1980 год, то есть еще при СССР.

Автомобиль получил необычный кузов. Фото: carakoom.com

Кузов автомобиля владелец создал самостоятельно. Таким образом, от изначального автомобиля снаружи не осталось ничего. Получился своеобразный хэтчбек, силуэт которого напоминает ИЖ Комби. Доступ в грузовой отсек осуществляется через большую багажную дверь.

На фото видно, что за вторым диваном есть еще два кресла – видимо, автомобиль имеет семиместную компоновку. Доступ в салон осуществляется очень необычным образом. Для этого на кузове есть только две двери: одна – слева для водителя, вторая – справа для задних пассажиров. Видимо, через нее в салон попадает и передний пассажир.

В салоне – места для семерых. Фото: carakoom.com

Сейчас эту машину продают в России за 500 000 рублей (187 000 грн или около 6800 долларов).

Доступ внутрь организован очень необычно. Фото: carakoom.com

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