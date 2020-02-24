В сети показали самый необычный двухэтажный автобус

Американский энтузиаст построил необычный двухэтажный автобус, управлять которым можно сидя на крыше.

Независимо от того, насколько непрактичными являются двухместные кабриолеты, нельзя отрицать, что езда на машине с открытым верхом приносит человеку массу удовольствия. Ощущение ветра и голубое небо над головой создают особое настроение.

На создание необычного авто ушло 18 месяцев кропотливого труда motor1.com

Но у кабриолетов есть и свои недостатки, например, небольшой багажник или тесный салон. А что делать, если вы захотите взять с собой в путешествие всю свою семью?

Рэнди Грабб из Орегона достаточно необычно подошел к решению этой проблемы и построил двухэтажный кабриолет, точнее, автодом. Идея необычного автомобиля, получившего название Decoliner, навеяна фантастическими комиксами о Флэше Гордоне. А дизайн машины выполнен в стиле ар-деко.

Необычность машины заключается в оригинальной конструкции рулевого управления motor1.com

Но самая необычная особенность Decoliner, заключается не в его дизайне, а в оригинальной конструкции рулевого управления. Вести Decoliner можно как привычным способом из салона, так и забравшись на его крышу.

Decoline участвовал в нескольких телешоу и автомобильных выставках motor1.com

Проект обошелся Рэнди Граббу в $100 тысяч и 18 месяцев кропотливого труда. Основой для создания машины послужил кемпер GMC 1973 года. Уникальная конструкция вызвала большой интерес и принесла ее создателю хороший доход. Decoliner отправился к своему новому владельцу за "круглую" сумму в полмиллиона долларов.

В основе конструкции лежит шасси кемпера GMC 1973 года motor1.com

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