В сети показали самый крутой украинский внедорожник ЛуАЗ
Украинский внедорожник ЛуАЗ-969 показали в необычном крутом тюнинге. Автомобиль сильно преобразился и получил новое оборудование.
Как сообщает Top Gir, компактный внедорожник получил новую крышу от Mercedes Sprinter. При этом кузов стал четырехдверным, появились другие бамперы, лебедка, багажник на крыше, шноркель и выведенный наверх выхлоп.
Клиренс увеличили и установили внедорожные шины диаметром 14 дюймов. Передние фары от VW Golf второго поколения. Также в автомобиле появился дизельный двигатель Volkswagen.
В салоне ЛуАЗ-969 – кресла от Lanos, что наверняка добавит комфорта в дороге.
Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, в Украине выставили на продажу самый необычный внедорожник Лада.