В сети показали самый крутой украинский внедорожник ЛуАЗ

Стас Сидилев Новости 19:35, 5.08.2020

Украинский внедорожник ЛуАЗ-969 показали в необычном крутом тюнинге. Автомобиль сильно преобразился и получил новое оборудование.

Кузов ЛуАЗ-969 стал намного практичнее.
Фото: topgir.com.ua

Как сообщает Top Gir, компактный внедорожник получил новую крышу от Mercedes Sprinter. При этом кузов стал четырехдверным, появились другие бамперы, лебедка, багажник на крыше, шноркель и выведенный наверх выхлоп.

Клиренс увеличили и установили внедорожные шины диаметром 14 дюймов. Передние фары от VW Golf второго поколения. Также в автомобиле появился дизельный двигатель Volkswagen.

Внедорожник ЛуАЗ-969 стал выше.
Фото: topgir.com.ua

В салоне ЛуАЗ-969 – кресла от Lanos, что наверняка добавит комфорта в дороге.

Салон ЛуАЗ-969 с креслами Lanos.
Фото: topgir.com.ua

Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, в Украине выставили на продажу самый необычный внедорожник Лада.

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