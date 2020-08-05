В сети показали самый крутой украинский внедорожник ЛуАЗ

Украинский внедорожник ЛуАЗ-969 показали в необычном крутом тюнинге. Автомобиль сильно преобразился и получил новое оборудование.

Кузов ЛуАЗ-969 стал намного практичнее. Фото: topgir.com.ua

Как сообщает Top Gir, компактный внедорожник получил новую крышу от Mercedes Sprinter. При этом кузов стал четырехдверным, появились другие бамперы, лебедка, багажник на крыше, шноркель и выведенный наверх выхлоп.

Клиренс увеличили и установили внедорожные шины диаметром 14 дюймов. Передние фары от VW Golf второго поколения. Также в автомобиле появился дизельный двигатель Volkswagen.

Внедорожник ЛуАЗ-969 стал выше. Фото: topgir.com.ua

В салоне ЛуАЗ-969 – кресла от Lanos, что наверняка добавит комфорта в дороге.

Салон ЛуАЗ-969 с креслами Lanos. Фото: topgir.com.ua

Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, в Украине выставили на продажу самый необычный внедорожник Лада.