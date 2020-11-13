В сети показали самые жуткие авто на украинских дорогах в честь "пятницы 13-го"

Виталий Сазонов
Виталий Сазонов
Новости
2,0 т.
В сети показали самые жуткие авто на украинских дорогах в честь 'пятницы 13-го'

В сети опубликовали фотоподборку самых жутких и ужасающих автомобилей, которые когда-либо были замечены в Украине. Ее приурочили к "пятнице 13-го" – так называемому дню неприятностей, распространенному благодаря многочисленным суевериями и мифам.

Собрал снимки таких машин сайт TopGir. Стоить отметить, что в подборку вошли те автомобили, которые были радикально преобразованы своими владельцами и из-за этого получила такой статус. Кроме того, нашлось место и уникальной, очень редкой машине – "Бэтмобилю".

Розовый Ferrari Sbarro GT8 с огромным антикрылом
Розовый Ferrari Sbarro GT8 с огромным антикрылом
Розовый Mercedes SL Sbarro с неродным агрессивным кузовом
Plymouth Prowler в стиле "Чужого"
Plymouth Prowler в стиле "Чужого"
Самый жуткий Lanos
Яркий и модифицированный Saturn SC/SC2
Jaguar S-Type "из" первого "Форсажа"
Jaguar S-Type "из" первого "Форсажа"
Легенда тюнинга 2000-х годов - BMW в очень широком обвесе
"Оно", созданное на базе Opel Kadett
"Оно", созданное на базе Opel Kadett
Постапокалипсис в металле
Бэтмобиль

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Toyota вывела на рынок новую суперэкономичную модель. Ее расход топлива – всего 3,1 л на 100 км.

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