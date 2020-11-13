В сети показали самые жуткие авто на украинских дорогах в честь 'пятницы 13-го'

В сети опубликовали фотоподборку самых жутких и ужасающих автомобилей, которые когда-либо были замечены в Украине. Ее приурочили к "пятнице 13-го" – так называемому дню неприятностей, распространенному благодаря многочисленным суевериями и мифам.

Собрал снимки таких машин сайт TopGir. Стоить отметить, что в подборку вошли те автомобили, которые были радикально преобразованы своими владельцами и из-за этого получила такой статус. Кроме того, нашлось место и уникальной, очень редкой машине – "Бэтмобилю".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Toyota вывела на рынок новую суперэкономичную модель. Ее расход топлива – всего 3,1 л на 100 км.