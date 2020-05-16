В сети показали первый гибрид Audi, которому 31 год

Современные электромобили пришли на почву, которую подготовили гибридные автомобили. Audi 100 Avant Quattro Duo в исполнении плагин-гибрид была разработана в 1989 году.

Немецкий производитель экспериментировал с новыми технологиями. Более 30 лет назад в компании подумали, что оснастить автомобиль силовой установкой, объединяющей ДВС и электромотор, будет отличной идеей для создания эффективного транспортного средства. Сегодня plug-in hybrid – действительно популярная технология.

Плагин-гибрид Audi 100 Avant Quattro Duo 1989 года carscoops.com

Подзаряжаемый гибрид Ауди 100 оснастили очень современной по сегодняшним стандартам системой полного привода. Передние колеса в движение приводил бензиновый ДВС мощностью 134 л.с. За работу задних колес отвечал электромотор на 13 л.с.

Плагин-гибрид Audi 100 Avant Quattro Duo 1989 года carscoops.com

Плагин-гибрид Audi 100 Avant Quattro Duo 1989 года carscoops.com

Под полом багажника располагался батарейный блок с никель-кадмиевыми элементами, который позволял преодолевать до 39 км пути исключительно в электрическом режиме – даже современные плагин-гибридные автомобили не всегда могут предложить такую цифру.

Плагин-гибрид Audi 100 Avant Quattro Duo 1989 года carscoops.com

Интересно также то, что 31 год назад Audi даже сумела оснастить свою перспективную разработку системой рекуперативного торможения, которая позволяла восстанавливать заряд батареи. Максимальная скорость движения в электрическом режиме составляла 50 км/ч.

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Всего компания построила 10 гибридов Audi 100 Avant Quattro Duo, которые эксплуатировались с целью дальнейшего изучения технологии. Полученные данные позволили в 1997 году отправить в производство Audi A4 Duo, которая стала первым серийным гибридным автомобилем в Европе.

Плагин-гибрид Audi 100 Avant Quattro Duo 1989 года carscoops.com

Плагин-гибрид Audi 100 Avant Quattro Duo 1989 года carscoops.com

Такой автомобиль был уже переднеприводным, с 89-сильным дизелем и электромотором на 29 л.с. Фирменная система рекуперативного торможения нашла применение и на этом авто.

Плагин-гибрид Audi 100 Avant Quattro Duo 1989 года carscoops.com

Плагин-гибрид Audi 100 Avant Quattro Duo 1989 года carscoops.com

Ранее OBOZREVATEL сообщал об успехах Toyota, которых японская компания добилась благодаря своим гибридным моделям.

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