Toyota Land Cruiser превратился из внедорожника в гламурное городское авто

Тюнинг-ателье WALD представило свое виденье доработки Toyota Land Cruiser 200. Их модернизация ограничилась исключительно работами над внешний частью автомобиля, однако автомобиль смотрится очень эффектно.

Как видно, передняя часть Land Cruiser 200 приобрела новый вид благодаря выступающему бамперу с узкими воздухозаборниками и множеству хромированных вставок. Сюда также вошли новые противотуманные фары и ДХО. Этот же стиль продолжается и сбоку: у Toyota Land Cruiser в исполнении WALD есть расширенные крылья, горизонтальные хромированные вставки и массивные пороги. Наконец, выделяется автомобиль и уникальными контрастными колесами.

Toyota Land Cruiser в исполнении WALD Фото: WALD

Задняя часть особо подчеркнута сильно опущенным и "злым" бампером. Плюс здесь также присутствует обилие хрома.

Toyota Land Cruiser в исполнении WALD. Фото: WALD

В целом Land Cruiser 200 приобрел оригинальный и даже импозантный вид, но абсолютно несовместимый с бездорожьем, основное предназначение, судя по всему, этой модели – езда по фешенебельным районам города.

Toyota Land Cruiser в исполнении WALD. Фото: WALD

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Toyota вывела на рынок новый кроссовер, который стоит на уровне "Дастера".

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