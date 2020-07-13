В сети показали очередное фото нового УАЗ Патриот 2022
На свежих запатентованных изображениях новый УАЗ Патриот 2022 модельного года продемонстрировал дизайн передней части. Это довольно буквально передает детали внешности новинки.
Ранее были зарегистрированы изображения передних фар и некоторых элементов кузова. Теперь в базу Роспатента внесли дизайн переднего бампера.
Официально внедорожник УАЗ Патриот в рестайлинговом варианте планируют показать в конце 2021 года – на данный момент это наиболее оптимистичная дата, которую до этого постоянно откладывали. Не исключено, что в дальнейшем сроки перенесут на 2022 год.
Новый UAZ Patriot будут позиционировать в качестве альтернативы внедорожнику Toyota Land Cruiser Prado, хотя о прямом соперничестве, разумеется, речи не идет. Интересно, что, несмотря на новые элементы, российский автомобиль сохранит прежний кузов и многие технические узлы.
Как сообщал OBOZREVATEL, на заводе ЗАЗ стартовала сборка автомобилей Лада.