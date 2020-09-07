В сети показали новый УАЗ "Буханка", которого не существует

Стас Сидилев Новости 12:37, 7.09.2020

В сети показали изображение нового УАЗ-452, больше известного как "Буханка". Новый внедорожник почему-то назвали УАЗ "Таблетка". В любом случае, это только компьютерный проект.

Не секрет, что внедорожник УАЗ нуждается в глубокой модернизации. Модель 452 производят более 50 лет. Но, как сообщает Top Gir, в ближайшее время такой автомобиль не появится.

УАЗ "Таблетка" выглядит современнее чем "Буханка".
Фото: topgir.com.ua

На опубликованном изображении проект Андрея Давыдова демонстрирует современный минивэн для бездорожья, выполненный по мотивам классической "Буханки". Пропорции остались узнаваемыми, но в передней части появились современные фары, декоративные элементы и пластиковый бампер.

Еще одно изображение демонстрирует автомобиль на улице под дождем в потоке других транспортных средств. Но это тоже 3D-визуализация. Пока УАЗ продолжит производить прежнюю модель.

Новый кузов отличается от классического УАЗ-452.
Фото: topgir.com.ua

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о новом сопернике внедорожника УАЗ Патриот.

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