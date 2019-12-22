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22 декабря • обновлено в 11:09
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Без одного колеса: в сети показали дрифт на неуклюжем авто

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Дрифтовать можно не только на высокопроизводительном седане или купе, но и на маломощном автомобиле с тремя колесами. Именно это и решил доказать венгерский автогонщик Оливер Амон.

Как выяснил OBOZREVATEL, на своем YouTebe канале (одноименном, Oliver Amon) профессиональный дрифтер опубликовал видео, в котором показал, как ему эффектно удавалось входить в заносы на британском Reliant Rialto – забавном трёхколесном автомобиле мощностью 40 л.с. Причем не по обычной, сухой дороге, а по снегу.

Кстати, именно на этой машине в свое время известный автомобильный журналист Джереми Кларксон перевернулся. Но, как видим, не такая она уж и неустойчивая.

Отметим, что Reliant Rialto выпускался с 1982 по 1997 годы. Несмотря на свой неуклюжий внешний вид, автомобиль пользовался хорошим спросом, поскольку на нем могли ездить подростки, не достигшие совершеннолетия (для управления Rialto нужна была категория прав В1).

Reliant Rialto

Reliant Rialto

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новости автомира
Теги
видео курьез
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