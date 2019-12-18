В сети показали лучший молодежный кроссовер на базе Chery

Chery Tiggo 4 поделился платформой, агрегатами и частично кузовом с новым Cowin Showjet. Однако снаружи и внутри китайский кроссовер получил собственный дизайн.
В первую очередь новая модель ориентирована на молодых покупателей. Как выяснил OBOZREVATEL, бренд Cowin был создан в 2014 году компанией Chery для продвижения автомобилей бюджетного сегмента.
Cowin Showjet 2020 – новый кроссовер на базе Chery Tiggo 4
Cowin Auto
Новый кроссовер слегка напоминает Чери Тигго 4, однако уникальных элементов здесь достаточно: другие бамперы, иное оформление задних стоек, новые передние фары и задние фонари.
Стоит также отметить широкую фальшрадиаторную решетку и крупные воздухозаборники. Задняя светотехника объединена в сплошной блок. Даже несмотря на традиционно богатую для китайских автомобилей отделку хромированными элементами, Cowin Showjet 2020 выглядит почти по-европейски.
Кроссовер Cowin Showjet получил необычный дизайн
Cowin Auto
Так Cowin Showjet выглядел на ранних эскизах
Cowin Auto
Интерьер вышел отличным от родственного кроссовера. Новинка получила другую переднюю панель и новые карты дверей. Стоит отметить цифровой щиток приборов и крупный монитор информационно-развлекательной системы.
Салон Cowin Showjet отличается от Chery Tiggo 4
Cowin Auto
Ожидается, что бюджетный кроссовер Cowin Showjet получит два бензиновых мотора объемом 1,5 л на выбор: атмосферный на 116 л.с. и турбо мощностью 156 л.с. Пока нет никакой информации о планах компании вывести модель на глобальный рынок, однако в Китае купить кроссовер можно будет с 2020 года.
Задние фонари Cowin Showjet объединены светодиодной полосой и украшены хромом
Cowin Auto
Компактный кроссовер Chery Tiggo 4 является донором компонентов для Cowin Showjet
cheryinternational.com
Как рассказывал OBOZREVATEL:
Новый кроссовер Chery составит конкуренцию лучшим моделям в премиальном сегменте.
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