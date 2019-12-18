В сети показали лучший молодежный кроссовер на базе Chery

Chery Tiggo 4 поделился платформой, агрегатами и частично кузовом с новым Cowin Showjet. Однако снаружи и внутри китайский кроссовер получил собственный дизайн.

В первую очередь новая модель ориентирована на молодых покупателей. Как выяснил OBOZREVATEL, бренд Cowin был создан в 2014 году компанией Chery для продвижения автомобилей бюджетного сегмента.

Cowin Showjet 2020 – новый кроссовер на базе Chery Tiggo 4 Cowin Auto

Новый кроссовер слегка напоминает Чери Тигго 4, однако уникальных элементов здесь достаточно: другие бамперы, иное оформление задних стоек, новые передние фары и задние фонари.

Стоит также отметить широкую фальшрадиаторную решетку и крупные воздухозаборники. Задняя светотехника объединена в сплошной блок. Даже несмотря на традиционно богатую для китайских автомобилей отделку хромированными элементами, Cowin Showjet 2020 выглядит почти по-европейски.

Кроссовер Cowin Showjet получил необычный дизайн Cowin Auto

Так Cowin Showjet выглядел на ранних эскизах Cowin Auto

Интерьер вышел отличным от родственного кроссовера. Новинка получила другую переднюю панель и новые карты дверей. Стоит отметить цифровой щиток приборов и крупный монитор информационно-развлекательной системы.

Салон Cowin Showjet отличается от Chery Tiggo 4 Cowin Auto

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Ожидается, что бюджетный кроссовер Cowin Showjet получит два бензиновых мотора объемом 1,5 л на выбор: атмосферный на 116 л.с. и турбо мощностью 156 л.с. Пока нет никакой информации о планах компании вывести модель на глобальный рынок, однако в Китае купить кроссовер можно будет с 2020 года.

Задние фонари Cowin Showjet объединены светодиодной полосой и украшены хромом Cowin Auto

Компактный кроссовер Chery Tiggo 4 является донором компонентов для Cowin Showjet cheryinternational.com

Как рассказывал OBOZREVATEL:

Новый кроссовер Chery составит конкуренцию лучшим моделям в премиальном сегменте.

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