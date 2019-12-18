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18 декабря • обновлено в 20:20
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В сети показали лучший молодежный кроссовер на базе Chery

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Chery Tiggo 4 поделился платформой, агрегатами и частично кузовом с новым Cowin Showjet. Однако снаружи и внутри китайский кроссовер получил собственный дизайн.

В первую очередь новая модель ориентирована на молодых покупателей. Как выяснил OBOZREVATEL, бренд Cowin был создан в 2014 году компанией Chery для продвижения автомобилей бюджетного сегмента.

Cowin Showjet 2020 – новый кроссовер на базе Chery Tiggo 4

Cowin Showjet 2020 – новый кроссовер на базе Chery Tiggo 4

Cowin Auto

Новый кроссовер слегка напоминает Чери Тигго 4, однако уникальных элементов здесь достаточно: другие бамперы, иное оформление задних стоек, новые передние фары и задние фонари.

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Стоит также отметить широкую фальшрадиаторную решетку и крупные воздухозаборники. Задняя светотехника объединена в сплошной блок. Даже несмотря на традиционно богатую для китайских автомобилей отделку хромированными элементами, Cowin Showjet 2020 выглядит почти по-европейски.

Кроссовер Cowin Showjet получил необычный дизайн

Кроссовер Cowin Showjet получил необычный дизайн

Cowin Auto

Так Cowin Showjet выглядел на ранних эскизах

Так Cowin Showjet выглядел на ранних эскизах

Cowin Auto

Интерьер вышел отличным от родственного кроссовера. Новинка получила другую переднюю панель и новые карты дверей. Стоит отметить цифровой щиток приборов и крупный монитор информационно-развлекательной системы.

Салон Cowin Showjet отличается от Chery Tiggo 4

Салон Cowin Showjet отличается от Chery Tiggo 4

Cowin Auto

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Ожидается, что бюджетный кроссовер Cowin Showjet получит два бензиновых мотора объемом 1,5 л на выбор: атмосферный на 116 л.с. и турбо мощностью 156 л.с. Пока нет никакой информации о планах компании вывести модель на глобальный рынок, однако в Китае купить кроссовер можно будет с 2020 года.

Задние фонари Cowin Showjet объединены светодиодной полосой и украшены хромом

Задние фонари Cowin Showjet объединены светодиодной полосой и украшены хромом

Cowin Auto

Компактный кроссовер Chery Tiggo 4 является донором компонентов для Cowin Showjet

Компактный кроссовер Chery Tiggo 4 является донором компонентов для Cowin Showjet

cheryinternational.com

Как рассказывал OBOZREVATEL:

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
авто кроссовер китайский автомобиль бюджетный автомобиль Chery новости
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