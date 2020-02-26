В сети показали коллекцию из почти 38 тысяч авто

Бывший раллийный гонщик представил свою коллекцию из 37777 тысяч автомобилей.

Как стало известно OBOZREVATEL, на сегодняшний день это самое большое в мире собрание машин, о чем Билли Караму выдан соответствующий сертификат Книги Рекордов Гиннеса.

Около 30 лет назад раллийный гонщик Билли Карам из Ливана начал собирать свою коллекцию. Помимо автомобилей в его коллекции есть самолеты, железнодорожная и военная техника. Для более эффектного оформления своего собрания, он построил 577 диорам, за что также получил несколько сертификатов от Книги Рекордов Гиннеса.

Билли Карам является многократным чемпионом Ливана по ралли. Он выкупил все свои гоночные болиды, на которых принимал участие в гонках, и они также представлены в экспозиции.

Как писал ранее OBOZREVATEL, миниатюрный Chevrolet оценили в 100 тысяч долларов.

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