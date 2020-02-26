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26 февраля • обновлено в 07:35
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В сети показали коллекцию из почти 38 тысяч авто

1.7т
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Бывший раллийный гонщик представил свою коллекцию из 37777 тысяч автомобилей.

Как стало известно OBOZREVATEL, на сегодняшний день это самое большое в мире собрание машин, о чем Билли Караму выдан соответствующий сертификат Книги Рекордов Гиннеса.

Около 30 лет назад раллийный гонщик Билли Карам из Ливана начал собирать свою коллекцию. Помимо автомобилей в его коллекции есть самолеты, железнодорожная и военная техника. Для более эффектного оформления своего собрания, он построил 577 диорам, за что также получил несколько сертификатов от Книги Рекордов Гиннеса.

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Билли Карам является многократным чемпионом Ливана по ралли. Он выкупил все свои гоночные болиды, на которых принимал участие в гонках, и они также представлены в экспозиции.

Как писал ранее OBOZREVATEL, миниатюрный Chevrolet оценили в 100 тысяч долларов.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
Ливан
Теги
авто новости Книга рекордов Гиннеса
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