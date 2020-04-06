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6 апреля • обновлено в 16:04
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В сети показали, как на парковке сгорело 3500 автомобилей

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В США произошёл грандиозный пожар, в котором сгорело по меньшей мере 3500 автомобилей. Все машины принадлежали прокатным фирмам.

По сообщению американских СМИ, пострадала парковка с каршеринговыми легковушками, которая находится близ аэропорта Форт-Майерс, штат Флорида. Пожарные прибыли на место ЧП довольно оперативно, однако огонь оказался настолько сильным, что к моменту их приезда он уже охватил несколько десятков машин.

Огонь уничтожил 3500 автомобилей

Огонь уничтожил 3500 автомобилей

winknews.com

При этом полностью справиться с возгоранием удалось лишь на следующий день. Для тушения пожара были привлечены пожарные бригады из соседних округов и даже авиация, которая совершила около 80 вылетов.

Огонь уничтожил 3500 автомобилей

Огонь уничтожил 3500 автомобилей

winknews.com

Огонь уничтожил 3500 автомобилей

Огонь уничтожил 3500 автомобилей

winknews.com

Всего же на территории площадью 6 Га находилось 7200 автомобилей, из которых уцелели 3800 авто. Среди людей, к счастью, никто не пострадал.

Огонь уничтожил 3500 автомобилей

Огонь уничтожил 3500 автомобилей

winknews.com

Предварительная причина пожара – воспламенение сухой травы из-за "горячего" выхлопа автомобилей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что американец лишился нового Chevrolet Corvette на следующий день после покупки.

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Автор
Виталий Сазонов
Тема
Новости автомира
Теги
авто курьез пожар
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