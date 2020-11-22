В сети показали, как вытащить авто из грязи или снега с помощью подручных средств

Чтобы вытащить автомобиль из грязи или снега, не обязательно использовать другое транспортное средство или же просить пассажиров подтолкнуть. Это можно сделать самому при помощи подручных средств – палки (доски) и веревки (ленты).

Видео соответствующего лайфхака опубликовал YouTube-канал Secret Autochanel. Как следует из ролика, для самостоятельного освобождения автомобиля из западни палку нужно прикрепить к колесу, после чего аккуратно начинать выезжать. Конструкция будет служить упором и не даст колесу пробуксовывать на месте, благодаря чему машина сможет двигаться (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Главное условие – необходимо подобрать палку, которая не цеплялась бы об колесную арку автомобиля (в багажнике не будет лишним всегда возить с собой веревку, а основной "довесок" можно уже отыскать на месте). Автор лайфхака позволил себе взять довольно крупную доску, поскольку у его внедорожника большое расстояние между колесом и кузовом авто.

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