В сети показали город-призрак с десятками ретромашин

На странице британской реставрационной мастерской Landbeasts Automobile Classica в Facebook выложили фото города-призрака, где автомобили стоят без движения с 1974 года. Однако ничего из этого города вывезти нельзя.

Дело в том, что все эти автомобили и другая техника находятся в городе Фамагусте, на Кипре. Район Вароша до лета 1974 года был одним из популярных курортов. В связи с растущим числом туристов в городе было построено много гостиниц и туристических объектов, особенно много их было в Вароше. Здесь любили отдыхать знаменитости, в том числе Брижит Бардо, Ричард Бартон, Элизабет Тейлор, Рэкел Уэлш и другие.

Шоу-рум Toyota в Вароше facebook.com/Landbeasts

В Вароше сохранилось несколько десятков авто, стоящие без движения более 45 лет facebook.com/Landbeasts

Но 20 июля 1974 года турецкая армия вторглась на Кипр, а 15 августа турки заняли Фамагусту. В результате этих действий страна оказалась расколота на две части: греческую и турецкую. Проживавшим в Вароше грекам было предписано покинуть город в течение суток, и с тех пор возвращение в квартал им запрещено. До 1990-х годов вход в район был запрещен для журналистов.

Автомобили периодически подвергаются нападениям "сталкеров" facebook.com/Landbeasts

Британский Rover и французский Citroen "сталкеры" лишили светотехники varlamov.ru

Причиной, по которой Вароша остается заброшенной территорией, является резолюция Совета безопасности ООН, принятая в мае 1984 года. В соответствии с этим документом "попытки заселения любой части квартала Вароша кем-либо, кроме ее жителей, недопустимы".

Японские автомобили стоят без движения 45 лет и ждут своего часа и реставрации facebook.com/Landbeasts

Под открытым небом ржавеют британские Morris varlamov.ru

В результате в Вароше до сих пор сохранилось большое количество автомобильной и прочей техники. Есть здесь даже автосалон компании Toyota, где можно увидеть популярные модели 70-х годов. Да и на улицах есть на что посмотреть.

Несмотря на огромные штрафы (500 евро) за попытку попасть в Варошу, смельчаки умудряются стащить отдельные запчасти facebook.com/Landbeasts

Несмотря на огромные штрафы (500 евро) за попытку попасть в "зону отчуждения", смельчаки умудряются стащить отдельные запчасти, а редкие счастливцы каким-то чудом вызволяют из плена даже целые автомобили для последующей реставрации.

Редкие счастливцы каким-то чудом умудряются вызволить из плена даже целые автомобили для последующей реставрации varlamov.ru

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