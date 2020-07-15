В сети показали фото Mercedes S-class W223 без камуфляжа

Новый Mercedes S-class W223 дебютирует осенью этого года. В компании завершают дорожные испытания модели, ранее даже появились фото почти без камуфляжа. Теперь S-class 2021 показали без маскировки.

Дизайнер показал правдоподобную внешность Mercedes S-class W223. Фото: kolesa.ru

Художник показал свой взгляд на дизайн модели. При этом изображения были подготовлены на основе фото, которые достоверно раскрывают внешность самого большого седана Мерседес.

Уже известно, что на предшественника новинка совершенно не похожа. Дизайн в целом станет строже. Передняя решетка увеличится в размерах, рядом появятся узкие фары, а задние фонари теперь будут расположены горизонтально с дополнительными секциями на крышке багажника – такое решение появилось впервые на седане S-class.

Шпионское фото Mercedes S-class W223 2021 модельного года. Фото: autohome.com.cn

Сзади Mercedes S-class 2021 выглядит очень необычно. Фото: autohome.com.cn

Новый Mercedes W223 получит и другие новые элементы. В этом отношении внимание привлекают плоские ручки дверей. Также стоит отметить, что на изображениях (как и в случае шпионских фото) показали версию со стилистическим пакетом AMG-line. В таком дизайне новый Mercedes-Benz S-class будет выглядеть наиболее агрессивно до появления полноценной модификации AMG.

Салон Mercedes S-class W223 получился эффектным. Фото: autohome.com.cn

Также ранее мы увидели салон S-class W223. Внутри на центральной консоли появится огромный сенсорный монитор, который заменит собой почти все физические переключатели и кнопки.

Актуальный Mercedes S-class W222. Фото: Mercedes-Benz

Актуальный Mercedes S-class W222. Фото: Mercedes-Benz

Салон Mercedes W222. Фото: Mercedes-Benz

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