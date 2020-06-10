В сети показали фото дорог СССР и советских автомобилей
В автомобильном мире СССР был не очень большой выбор моделей. Согласно опубликованным фото, более широкое разнообразие наблюдалось среди грузовиков и специализированной техники.
Рядовые граждане редко могли себе позволить собственный автомобиль. Как выяснил OBOZREVATEL, подсчитав стоимость советских машин в современных деньгах, транспорт в СССР был очень дорогим. Даже если удавалось собрать необходимую сумму, приходилось долго ждать возможности приобретения авто. Некоторые платили больше денег за первые места в очереди на покупку.
Тем не менее, когда доходило до специализированных задач, транспорт получался более интересным. СССР был огромной страной с разнообразным климатом и погодными условиями. Это требовало адаптации спецтехники или даже создания отдельных образцов машиностроения.
Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал обо всех автомобилях, которые эксплуатировались милицией СССР.