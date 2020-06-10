В сети показали фото дорог СССР и советских автомобилей

В автомобильном мире СССР был не очень большой выбор моделей. Согласно опубликованным фото, более широкое разнообразие наблюдалось среди грузовиков и специализированной техники.
Рядовые граждане редко могли себе позволить собственный автомобиль. Как выяснил OBOZREVATEL, подсчитав стоимость советских машин в современных деньгах, транспорт в СССР был очень дорогим. Даже если удавалось собрать необходимую сумму, приходилось долго ждать возможности приобретения авто. Некоторые платили больше денег за первые места в очереди на покупку.
В холодное время года на дорогах становилось меньше гражданского транспорта
carakoom.com
Подмосковье, конец 70-х: Skoda-706, ГАЗ-53, ЗИЛ 130
carakoom.com
Тем не менее, когда доходило до специализированных задач, транспорт получался более интересным. СССР был огромной страной с разнообразным климатом и погодными условиями. Это требовало адаптации спецтехники или даже создания отдельных образцов машиностроения.
Грузовики ЗИС-150 с плакатами во время демонстрации
carakoom.com
Ikarus 55, 1955 год
carakoom.com
ЗИС-110, ЗИС-150, ЗИС-151, ЗИС-154, ЗИС-157
carakoom.com
Сборочная линия Курганского Автобусного Завода, производство КаВЗ-685
carakoom.com
Снегоочиститель ЗИС-151 с задним расположением дизельного двигателя
carakoom.com
Тракторы К-700А
carakoom.com
Новые грузовики МАЗ-500 готовят к отправке по железной дороге, 1980 год
carakoom.com
КрАЗ-222 перевозят гусеничные бульдозеры, 1962 год
carakoom.com
Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал обо всех автомобилях, которые эксплуатировались милицией СССР.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.