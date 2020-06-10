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10 июня • обновлено в 18:30
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В сети показали фото дорог СССР и советских автомобилей

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В автомобильном мире СССР был не очень большой выбор моделей. Согласно опубликованным фото, более широкое разнообразие наблюдалось среди грузовиков и специализированной техники.

Рядовые граждане редко могли себе позволить собственный автомобиль. Как выяснил OBOZREVATEL, подсчитав стоимость советских машин в современных деньгах, транспорт в СССР был очень дорогим. Даже если удавалось собрать необходимую сумму, приходилось долго ждать возможности приобретения авто. Некоторые платили больше денег за первые места в очереди на покупку.

В холодное время года на дорогах становилось меньше гражданского транспорта

В холодное время года на дорогах становилось меньше гражданского транспорта

carakoom.com

Подмосковье, конец 70-х: Skoda-706, ГАЗ-53, ЗИЛ 130

Подмосковье, конец 70-х: Skoda-706, ГАЗ-53, ЗИЛ 130

carakoom.com

Тем не менее, когда доходило до специализированных задач, транспорт получался более интересным. СССР был огромной страной с разнообразным климатом и погодными условиями. Это требовало адаптации спецтехники или даже создания отдельных образцов машиностроения.

Грузовики ЗИС-150 с плакатами во время демонстрации

Грузовики ЗИС-150 с плакатами во время демонстрации

carakoom.com

Ikarus 55, 1955 год

Ikarus 55, 1955 год

carakoom.com

ЗИС-110, ЗИС-150, ЗИС-151, ЗИС-154, ЗИС-157

ЗИС-110, ЗИС-150, ЗИС-151, ЗИС-154, ЗИС-157

carakoom.com

Сборочная линия Курганского Автобусного Завода, производство КаВЗ-685

Сборочная линия Курганского Автобусного Завода, производство КаВЗ-685

carakoom.com

Снегоочиститель ЗИС-151 с задним расположением дизельного двигателя

Снегоочиститель ЗИС-151 с задним расположением дизельного двигателя

carakoom.com

Тракторы К-700А

Тракторы К-700А

carakoom.com

Новые грузовики МАЗ-500 готовят к отправке по железной дороге, 1980 год

Новые грузовики МАЗ-500 готовят к отправке по железной дороге, 1980 год

carakoom.com

КрАЗ-222 перевозят гусеничные бульдозеры, 1962 год

КрАЗ-222 перевозят гусеничные бульдозеры, 1962 год

carakoom.com

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал обо всех автомобилях, которые эксплуатировались милицией СССР.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
автобус дороги СССР б/у автомобиль ретро авто
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