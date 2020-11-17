В сети показали дорогие и дешевые авто, которые похожи друг на друга

Виталий Сазонов Новости 15:00, 17.11.2020

В интернете появилась фотоподборка автомобилей, которые относятся к совершенно разным сегментам и сильно отличаются по цене, но при этом являются чуть ли не близнецами с точки зрения дизайна.

Ее опубликовал сайт TopGir. В галерею вошли дорогие и дешевые автомобили, которые имеют очевидные визуальные сходства друг с другом, однако были выпущены разными автопроизводителями – от премиальных до бюджетных. Всего таких отобрали 10 моделей – по 2 машины в каждой паре.

"Похожие автомобили, но такие разные – это реальность современного автодизайна, где каждый производитель поглядывает друг на друга. И это нормально", – подчеркнули в издании.

Aston Martin DBX и Ford Puma

Aston Martin DBX
topgir.com.ua
Ford Puma
topgir.com.ua

Lamborghini Urus и Hyundai Tucson 4 поколения

Lamborghini Urus сверху, Hyundai Tucson снизу
topgir.com.ua

Ford Mondeo и Aston Martin DB9/DBS

Слева - Ford Mondeo,справа - Aston Martin
topgir.com.ua

Renault Arkana и BMW X4

Renault Arkana на переднем фоне, а BMW X4 - на заднем
topgir.com.ua

BMW 2-Series Active Tourer и Kia Carens

BMW 2-Series сверху, Kia Carens снизу
topgir.com.ua

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что первый экземпляр BMW с огромными "ноздрями" уже прибыл в Украину. Речь идет о новой "четверке" купе.

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