В сети показали дорогие и дешевые авто, которые похожи друг на друга

В интернете появилась фотоподборка автомобилей, которые относятся к совершенно разным сегментам и сильно отличаются по цене, но при этом являются чуть ли не близнецами с точки зрения дизайна.

Ее опубликовал сайт TopGir. В галерею вошли дорогие и дешевые автомобили, которые имеют очевидные визуальные сходства друг с другом, однако были выпущены разными автопроизводителями – от премиальных до бюджетных. Всего таких отобрали 10 моделей – по 2 машины в каждой паре.

"Похожие автомобили, но такие разные – это реальность современного автодизайна, где каждый производитель поглядывает друг на друга. И это нормально", – подчеркнули в издании.

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