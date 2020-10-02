В сети показали, что происходит с авто при ударе на скорости 200+ км/ч

Болгары из Bri4ka Safety Academy провели испытание на лобовое столкновение автомобиля на скорости более 200 км/ч. Как и следовало ожидать, в таких условиях от машины ничего не осталось, удар был смертельным как для пассажиров, находящихся в машине, так и для пассажиров автобуса, в который автомобиль врезался. И это не зависит от года выпуска авто и эмблемы на его капоте.

Как следует из видео, опубликованного на YouTube, болгарские эксперты столкнули подержанный седан Opel Omega B (выпускался в 1986-2003 гг.) со старым автобусом. Контакт между двумя транспортными средствами был произведен на скорости 208 км/ч.

Столкновение авто на скорости свыше 200 км/ч. Скриншот видео

В результате удара Opel превратился в груду металла, автобус оказался серьезно поврежденным – его кузов сильно деформировался и остался без стекол, из агрегатов вытекли жидкости, а манекены разбросало по всему салону.

Столкновение авто на скорости свыше 200 км/ч. Скриншот видео

Момент удара был зафиксирован несколькими камерами, поэтому его можно детально изучать с разных сторон.

Само испытание начинается с 19-й минуты:

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