Что происходит, когда у авто лопается шина на скорости 200+ км/ч. Видео

На сервисе YouTube появилось видео, которое наглядно показывает, что происходит, когда у автомобиля лопается шина на большой скорости. Ролик был снят на трассе Нюрбургринг в Германии камерой, установленной в салоне самой машины.

Как видно на кадрах, водитель тюнингованного Lamborghini Huracan мощностью 1200 л.с. (к атмосферному двигателю был добавлен компрессор) на скорости 210 км/ч внезапно теряет управление, после чего уходит в длительный неконтролируемый в занос. Лишь чудом ему удалось избежать серьезных последствий.

Момент "прострела" колеса показан на 3-ей минуте, а до этого момента можно насладиться обычной поездкой по "Северной петле".

К слову, шины играют большую роль в безопасности на дорогах. Например, только в одной Великобритании ежегодно происходит около 3000 аварий, напрямую связанных с некачественными покрышками. Кроме того, из-за шин происходит в два раза больше аварий, чем из-за использования мобильного телефона за рулем.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что на видео показали, как выглядит поездка на 30-летнем авто по автобану с максимальной скоростью (160 км/ч).