В сети показали большой кроссовер Lada Alta для соперничества с Toyota RAV4

В сети появился рендер, на котором изображен крупный кроссовер Lada. Автомобиль кажется больше по размерам, чем Lada Niva и компактный Xray, который построен на базе Renault Sandero Stepway.

По информации Daily-Motor, название Lada Alta выбрано неслучайно. Не так давно АвтоВАЗ проводил конкурс среди поклонников бренда, в ходе которого выбрали несколько победителей.

"Альта" оказалась одним из названий, которое понравилось организаторам конкурса. Это вовсе не значит, что в ближайшее время в модельной линейке российского автопроизводителя появится машина с таким же именем. Но многие считают, что это возможно. Появилось даже первое изображение, авторы которого попытались представить возможный дизайн перспективной новинки.

Так может выглядеть новая Lada Alta. Фото: daily-motor.ru

По размерам автомобиль приблизительно соответствует кроссоверам Toyota RAV4 и Skoda Kodiaq. Настолько крупных моделей АвтоВАЗ еще не делал. Впрочем, неизвестно, появится ли что-нибудь подобное в его линейке.

Дизайн отдельными элементами напоминает внедорожники Mitsubishi. Видимо, авторы изображения использовали именно эту машину в качестве основы для работы с обликом Lada Alta. В АвтоВАЗе пока не комментировали появление новой модели.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о старой 43-летней Lada Niva по цене Mercedes.